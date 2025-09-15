Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico di Modena, trapianto robotico di fegato da donatore vivente: è la prima volta in Europa

Policlinico di Modena, trapianto robotico di fegato da donatore vivente: è la prima volta in Europa

Una tecnica che finora era stata adottata solamente in centri ad altissimo volume come Seoul (Corea del Sud) e Riyadh (Arabia Saudita)

3 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Una nuova frontiera per la trapiantologia dell’Emilia-Romagna: al Policlinico di Modena per la prima volta in Europa è stato eseguito un trapianto di fegato da donatore vivente con un approccio completamente robotico sia per il donatore che per il ricevente. Una tecnica che finora era stata adottata solamente in centri ad altissimo volume come Seoul (Corea del Sud) e Riyadh (Arabia Saudita).
Il duplice intervento - il prelievo dell’emifegato e il trapianto - sono stati effettuati con il robot chirurgico daVinci lo scorso giugno, entrambi i pazienti sono in buone condizioni generali e hanno fatto ritorno alla propria regione di origine: il donatore è stato dimesso quattro giorni dopo l’intervento in ottime condizioni generali, il ricevente dopo dieci giorni di ricovero.
Un nuovo traguardo raggiunto e una nuova conquista, come ha spiegato oggi in conferenza stampa in Regione a Bologna il professor Fabrizio Di Benedetto, direttore della Chirurgia Oncologica, Epatobiliopancreatica e Trapianti di Fegato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e professore ordinario di UniMoRe. Con lui il presidente della Regione, Michele de Pascale, l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Massimo Fabi, e il direttore generale dell’AOU di Modena, Luca Baldino.
L’intervento si inserisce nella progressiva implementazione della tecnologia robotica nel campo dei trapianti d’organo e corona un percorso iniziato undici anni fa a Modena con l’avvio del programma di chirurgia robotica per le patologie epatiche, biliari e pancreatiche.
Con grandi vantaggi sia in termini di precisione dell’esecuzione, che di mini-invasività tanto per il donatore che per il ricevente.
'Siamo orgogliosi dei nostri professionisti e di un sistema sanitario pubblico sempre più innovativo, capace di aprire nuove strade e di coniugare a strumentazioni all’avanguardia competenze straordinarie. Un sistema davvero universalistico, perché a servizio di tutti i cittadini- affermano de Pascale e Fabi-. Sulla rete donativa e trapiantologica, coordinata dal Centro Riferimento Trapianti, questa Regione ha creduto e investito, e oggi può contare su 23 sedi donative su tutto il territorio e sui tre centri trapianto di Modena, Bologna e Parma, diventati nel tempo un punto di riferimento a livello nazionale e non solo, come questo ulteriore traguardo raggiunto dimostra. Una realtà che però non esisterebbe senza la grande generosità dei donatori e delle donatrici e senza il lavoro delle associazioni che continuano a promuovere il valore del dono: anche a loro va il nostro grazie'.
'Il Centro Trapianti dell’AOU Policlinico di Modena ha saputo catalizzare la mission della Regione Emilia-Romagna offrendo ai pazienti trattamenti sempre più all’avanguardia- spiega il professor Di Benedetto-.
Questo caso premia un percorso ultradecennale, che rispecchia la vocazione del Centro e che permette sia a chi attende un trapianto di fegato, che al donatore che compie un gesto di grande altruismo, di affrontare questi interventi riducendone al massimo l’invasività. Nello specifico, sia il prelievo dell’emifegato dal donatore che il trapianto nel ricevente sono stati eseguiti con tecnica completamente robotica, ovvero solo con una piccola incisione cutanea per, rispettivamente, prelevare l’emifegato donato e rimuovere il fegato malato dal ricevente inserendo l’organo da trapiantare. I vantaggi tecnici sono rappresentati dall’ingrandimento che rende la procedura simile ad un intervento eseguito con il microscopio, la filtrazione del fisiologico tremore, e la conseguente precisione nell’esecuzione delle suture che risulta estremamente migliorata'.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Modena, prima campanella per 28mila ragazzi: il saluto di sindaco e assessore

Modena, un festivalfilosofia nel segno della educazione, il primo senza Michelina Borsari

Modena, un festivalfilosofia nel segno della educazione, il primo senza Michelina Borsari

Trasporto pubblico: le novità dal 15 settembre

Trasporto pubblico: le novità dal 15 settembre

Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Da Pergreffi a Sartoretti, da Cantagalli a Ballotta: Modena ricorda Andrea Parenti

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

Serie D, il Cittadella Vis Modena non si nasconde più: battuta la corrazzata Piacenza

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

'Ora basta, l'Ausl di Modena dica quale Ps chiuderà nello scenario peggiore'

Spazio ADV dedicata a Modena Città dei Festival
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavano

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Animali domestici: tre bolognesi su cinque ne hanno uno, e spendono in media 74 euro al mese

Animali domestici: tre bolognesi su cinque ne hanno uno, e spendono in media 74 euro al mese

Scuola al via, ma per Cgil a mezzo servizio: 'Mancano 14 direttori e 100 Ata'

Scuola al via, ma per Cgil a mezzo servizio: 'Mancano 14 direttori e 100 Ata'

Infortunio di una alpinista modenese: complesso soccorso in parete per il Soccorso Alpino

Infortunio di una alpinista modenese: complesso soccorso in parete per il Soccorso Alpino

Ecco piazzale Riccò, senza più alberi ma, per il Comune, più green

Ecco piazzale Riccò, senza più alberi ma, per il Comune, più green