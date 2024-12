Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I'l Senato si era già espresso precedentemente a mio favore, rilevando che le mie erano opinioni espresse in aula, in commissione giustizia ed antimafia, in interpellanze ed interrogazioni, per denunciare i danni di interdittive antimafia totalmente infondate che colpivano imprenditori incensurati. In queste attività non ho mai ricevuto un centesimo da questi imprenditori, poi riammessi in white list, e non ho mai avuto rapporti di nessun tipo con i cutresi residenti tra Modena e Reggio Emilia - continua Giovanardi -. Dopo l'annullamento da parte della Corte costituzionale di quella delibera, è ripreso quest'anno il processo, utilizzando però quella intercettazione fraudolenta senza chiedere l'autorizzazione del Senato, obbligatoria come la stessa Corte costituzionale ha ribadito recentemente nei casi Esposito e Renzi. Continua così una battaglia di principio, condivisa dal Senato, in difesa delle prerogative parlamentari, perchè in un Paese democratico sono i rappresentanti del popolo a poter criticare le azioni dei prefetti, espressione dell'esecutivo, e non viceversa'.