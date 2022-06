Punti vaccinali e tamponi: scatta l'organizzazione estiva

L’attività vaccinale Covid e il servizio drive through si riorganizzano in vista della riduzione degli accessi legata ai mesi estivi, in relazione alla diminuzione dei volumi di vaccinazioni presso i punti vaccinali, da una parte, e dall’altra all’andamento più contenuto delle richieste di tampone in tutta la provincia.A partire da lunedì 20 giugno l’attività di esecuzione tamponi sarà effettuata presso i drive through di Modena e Pavullo. In particolare, la sede di Pavullo servirà a garantire il servizio ai tanti turisti che nelle prossime settimane si recheranno in Appennino per trascorrere le vacanze e ai residenti della montagna, evitando così lo spostamento verso la pianura.La riorganizzazione, oltre a consentire l’impiego dei professionisti sanitari in altre attività sanitarie, consentirà anche di garantire loro la fruizione delle ferie estive.Riorganizzazione in vista anche per alcuni Punti vaccinali della provincia, che nelle prossime settimane sposteranno la loro attività per consentire una gestione più facile e ottimizzata del servizio. L’Ausl invierà già gli appuntamenti ai cittadini eleggibili con l’indicazione della nuova sede in base alla data di prenotazione, mentre per il libero accesso tutte le sedute disponibili sono indicate nella pagina dedicata: www.ausl.mo.it/vaccino-covid-libero-accessocon la seduta vaccinale del 5 luglio si conclude l’attività nell’attuale sede presso il Punto prelievi per spostarsi presso l’ambulatorio vaccinazioni del servizio Profilassi Malattie Infettive in piazzale Donatori di Sangue 3 (Poliambulatorio 2, 1° piano)con la seduta del 23 giugno si conclude l’attività presso l’ex Circolo Acquaragia per spostarsi presso i locali del Punto prelievi dell’Ospedale ‘Santa Maria Bianca’ di Mirandola