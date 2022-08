Quarta dose a Modena: meno della metà ha risposto all'appuntamento fissato dall'Ausl

Fatica a decollare, nonostante gli appelli e le serate di apertura straordinaria vaccinali all'Hub di via Minutara, la campagna vaccinale per la quarta dose. Nonostante l'adozione, in provincia di Modena, dell'invio degli appuntamenti già fissati via sms alla popolazione target e l'apertura straordinaria del Punto Unico Vaccinale anche di sera. Per quanto riguarda la quarta dose, riservata agli over 60 e alla fascia dai 12 ai 59 anni con elevata fragilità i numeri sono chiari. In provincia di Modena, 113 mila persone candidabili alla quarta dose sono state raggiunte dall'sms con l'appuntamento fissato. Fino al 31 luglio erano 30.000 gli appuntamenti per la vaccinazione che l'Ausl era in grado di gestire. Di queste 30.000 ha risposto all'appuntamento il 46%, ovvero circa 13.800 persone. Se prendiamo la base della popolazione target per la quarta dose, ovvero 113.Per aumentare il loro numero l'Ausl ha messo in campo uno sforzo straordinario, fatto anche di aperture serali del Punto Unico Vaccinale in via Minutara che continuerà anche in agosto. Qui è possibile accedere, prenotandosi tramite la pagina web nel sito Ausl . Unica data rimasta disponibile quella di giovedì 4 agosto.Possono vaccinarsi di sera anche coloro che hanno già ricevuto l’appuntamento dall’Ausl (tramite SMS) ma preferiscono la modalità “by night” (in questo caso non è necessario disdire l’appuntamento già ricevuto) oppure coloro che non hanno ancora ricevuto l’SMS ma desiderano fissare la propria vaccinazione.Coloro che sul proprio Fascicolo sanitario elettronico possono visualizzare l’appuntamento ma non hanno ancora ricevuto l’SMS possono presentarsi all’appuntamento presentando la prenotazione stampata direttamente dal Fascicolo. Chi non desidera ricevere la quarta dose di vaccino non deve disdire l’appuntamento.