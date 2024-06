Quotidiani cartacei: crollano ancora le vendite

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

confronto annuo e mensile sulla vendita dei quotidiani cartacei . I dati non segnano molte oscillazioni, piuttosto continua il trend negativo del settore. Le vendite in edicola sprofondano sempre più: tutte le testate perdono copie, con percentuali negative dal -2,97% al -21,08%. Nel confronto tra il 2024 e il 2023, il Corriere della Sera resta il quotidiano più venduto con 118mila vendite individuali cartacei (-10.6%), segue La Gazzetta dello Sport 74.899 copie (-5,2%) e La Repubblica con 66.650 copie (-9,63%).A livello locale ( qui ) ecco i dati del gruppo Sae che edita Il Tirreno, la Nuova Ferrara, Gazzetta di Modena e Gazzetta di Reggio.

La Gazzetta di Modena registra, ad aprile 2024, 4623 copie individuali vendute, per un totale diffusione (cartacea più digitale) pari a 5500 copie.

Il Tirreno registra, ad aprile 2024, 14.493 copie individuali vendute, per un totale diffusione (cartacea più digitale) pari a 17.911 copie.

La Nuova Ferrara registra, ad aprile 2024, 3464 copie individuali vendute, per un totale diffusione (cartacea più digitale) pari a 4066 copie.

La Gazzetta di Reggio registra registra, ad aprile 2024, 4647 copie individuali vendute, per un totale diffusione (cartacea più digitale) pari a 5384 copie.