Raccolta beni prima necessità per Romagna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













esclusivamente beni per l'igiene intima e cura della persona (spazzolini, entifrici, assorbenti, pannolini per bimbi e pannoloni per anziani, sapone, bagno schiuma/shampoo, Carta Igienica, schiuma da barba, rasoi)Social: nel gruppo Facebook 'A Sassuolo e dintorni, compro, vendo regalo, baratto' viene data la proprità a tutti coloro che mettono a dispozione beni con la scritta Regalo.