Raccolta rifiuti: Coop Aliante assume operatori

Per candidarsi:Invia il tuo CV a: selezioni@aliantecoopsociale.it

Patente B, automunitiDisponibilità a lavorare su turni (mattino/pomeriggio/sera)Domicilio in un raggio di 10/15 km da Castelnuovo Rangone

Sede di lavoro (luogo di partenza per l’attività lavorativa):Castelnuovo Rangone (MO)

Aliante Cooperativa Sociale cerca nuovi operatori e operatrici ambientali per attività di raccolta rifiuti sul territorio di Modena e/o Terre di Castelli.

“La nostra mission è favorire l’inclusione di persone fragili, come previsto dalla legge 68/99, attraverso il lavoro”, spiega Cristina Bertolini, presidente della cooperativa. “Nel solo 2024, abbiamo impiegato 167 persone nei Servizi Ambientali, di cui 52 in condizioni di svantaggio. Continuiamo a investire sulla qualità del lavoro e sul benessere dei dipendenti, puntando all’efficienza e all’innovazione tecnologica”.

Il Settore Ambientale della cooperativa si occupa di molto più della semplice raccolta rifiuti: trasporto e conferimento ai centri di compostaggio, gestione dei centri di raccolta, pulizia di parchi e spazi pubblici, spazzamento stradale (manuale e meccanizzato) e servizi specializzati su richiesta. Tutte attività svolte con attrezzature moderne, a basse emissioni, silenziose e sicure per gli operatori.

Aliante Cooperativa Sociale è alla ricerca di nuove operatrici e operatori per ampliare il proprio organico nel Settore dell’Ambiente. L’obiettivo è ottimizzare la gestione e il controllo territoriale, migliorando la qualità dei servizi ambientali offerti, sia nel pubblico che nel privato.

