Raccolta rifiuti: ritorno al passato, ma con carta Smeraldo

Entra nel vivo il nuovo cambio di modello per la raccolta differenziata porta a porta a Modena. La partenza dal 2 giugno, per il centro storico, del nuovo sistema che deve e vuole vedere la scomparsa dei sacchi a terra (sostituiti al massimo da bidoncini per chi non ha androni), ha avuto oggi uno dei suoi step preliminari, ovvero quello relativo al posizionamento e alla piena entrata in funzione dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata di carta plastica e lattine accessibili 24 ore su 24 e senza limiti di conferimento con l'utilizzo della carta Smeraldo.Cassonetti che non sostituiranno la modalità porta a porta ma la integreranno venendo incontro alle esigenze di coloro che che vogliono conferire materiali differenziati in qualsiasi giorno orario e quantità. Un modello che non è nemmeno nuovo considerato che Hera lo applica da anni a Castelfranco Emilia.Con costi ancora tutti da definire ma che si aggiungeranno a circa 4 milioni di euro che secondo calcoli sommari sarebbero stati spesi nel duplice passaggio da un modello all'altro, l'installazione dei cassonetti innesca un sistema ibrido, con il ritorno ai cassonetti auspicato, e chiesto da numerose forze politiche già dalla scorsa amministrazione, ma non più come strumentoesclusivo ma integrativo del modello porta a porta che comunque continua non più con i sacchi ma con i bidoni condominiali o i bidoncini per ogni appartamento.Posizionati lungo la corona dei viali di Modena sono sessanta in tutto, 30 per la carta e 30 per plastica e lattine. I nuovi contenitori si trovano in punti strategici come viale Tassoni, corso Cavour, via Ganaceto, viale Monte Kosica, viale Martiri della Libertà, e molti altri lungo l’anello esterno del centro.Oltre ad essere apribili con carta Smeraldo, con la stessa modalità con cui oggi si aprono i cassonetti della raccolta dei rifiuti indifferenziati, non sostituiscono il porta a porta, ma lo affiancano in maniera massiccia offrendo ai cittadini la possibilità di conferire i rifiuti differenziati sempre. Senza limiti di quantità e di orario. L'ingombro è dettato soltanto dalla dimensione della bocca del cassonetto. I sessanta cassonetti posizionati sono (e non è escluso il posizionamento anche in altre aree della città nel momento in cui si entrerà nella fase 2 del progetto di superamento della fase con sacchetti a terra), sono a disposizione di tutti i possessori di carta Smeraldo e dei residenti anche in altre zone della città non soltanto nel centro storico.Ed è bene sottolinearlo, senza costi aggiuntivi.I costi aggiuntivi, che verranno conteggiati dal prossimo anno rispetto ad ad un numero massimo di conferimenti concessi, vengono conteggiati soltanto per i bidoni della raccolta indifferenziata.devono essere inseriti senza sacchetti e opportunamente ripiegati.possono essere conferite con sacchetti, purché di dimensioni compatibili con l’apertura del cassonetto.Gli sportelli sono progettati per evitare l’inserimento di materiali non conformi, per garantire una raccolta differenziata di qualità. Non bisogna forzare i meccanismi, per evitare guasti.L’iniziativa mira a restituire decoro urbano, eliminando la presenza di sacchi sui marciapiedi, ma richiede senso civico e responsabilità da parte dei cittadini: la possibilità di conferire sempre e ovunque deve essere accompagnata dal rispetto delle regole.Dal 2 giugno il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti entrerà in vigore in centro storico. Da quel giorno sarà possibile scegliere tra:-il conferimento nei bidoncini condominiali (all’interno di cortili e androni), ritirati da Hera secondo calendario;-l’uso dei cassonetti stradali, senza vincoli di orari e giorni.Fino al 14 giugno sarà attivo uno sportello informativo presso l’URP di piazza Grande (lunedì-sabato 9-13; lunedì e giovedì anche 14-18).È disponibile anche il numero dedicato: 320 5762417.