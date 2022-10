Rave party: sgombero ancora sospeso, forze dell'ordine trattano con occupanti

Dopo una notte di musica e sballo , è cominciata una trattativa tra le forze dell'ordine e gli oltre 4000 partecipanti al Rave Party di Modena che prosegue ormai da oltre 36 ore in un capannone abbandonato in via Marino. Il tentativo di accordo sta avvenendo all'esterno del capannone, dove si trovano almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa, l'area è comunque circondata da decina di blindati. Nel frattempo il party continua all'interno.Ricordiamo che ieri ii il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al prefetto di Modena e al capo della Polizia di 'adottare, raccordandosi con l'autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento'.