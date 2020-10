Razzia di bici nel cortile della scuola: studenti esasperati

Brutta sopresa, oggi, per alcuni studenti della 'media' San Carlo di Modena che questa mattina si erano recati a scuola in sella alla loro bicicletta, legandola con lucchetto alla rastrelliera posta all'interno del cortile chiuso e protetto da un alta cancellata della sede di via Reggianini che ospita la succursale dell'istituto, in zona Tempio, a Modena. Ignoti, probabilmente scavalcando la recinzione, si sono introdotti all'interno del cortile, mentre erano in corso le lezioni, mettendo a segno il furto. Smontando le ruote agganciate dal lucchetto alla rastrelliera e portando al di fuori tutto il resto. Con probabile gesto atletico, scavalcando nuovamente la cancellata, considerando che la porta di accesso era, a quanto si è appreso, regolarmente chiusa. Per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, con le biciclette con solo una ruota rimasta presumibilmente sulle spalle.Al suono dell'ultima campanella della giornata all'uscita gli studenti si sono trovati di fronte all'immagine della rastrelliere senza le loro biciclette, con solo le singole ruote agganciate. Una scena che mai si sarebbero potuti aspettare all'interno di quel cortile chiuso della scuola che, come tale, ritenevano sicuro e protetto. Sconfortati dal furto della loro bicicletta e impossibilitati a tornare a casa pedalando sui loro mezzi, non hanno potuto fare altro che chiamare i loro genitori comunicando l'accaduto e chiedendo di essere portati a casa. E al loro sconforto si è aggiunto quello dei loro e di altri genitori giunti e presenti sul posto all'uscita. 'E' incredibile che fatti così possano accadere in pieno giorno, durante le lezioni, in un luogo protetto. Ormai a reati di questo tipo e alla scaltrezza di certi delinquenti non c'è più limite'