Recupero ticket Ausl, Udicon: una cartella su 3 con criticità, tante sbagliate

'Un avviso su 3 di richiesta di riscossione di ticket non pagati o di sanzioni per mancata o tardiva disdetta di prestazioni sanitarie, presenta criticità da verificare, mentre molti avvisi sono sbagliati. E' chiaro che di fronte a queste percentuali c'è qualcosa che non va nel metodo e nel merito'.A distanza di mesi dall'avvio del piano di recupero dei crediti che l'Ausl ritiene di vantare nei confronti di almeno 50.000 modenesi e che la stessa Ausl ha dato da gestire ad una società specializzata di Napoli, la posizione di U.Di.Con Emilia-Romagna non cambia, anzi viene ribadita. Chiedendo all'Ausl Modena di verificare le posizioni contestate prima dell'invio. In sostanza anziché chiedere ai cittadini di pagare sulla base di una contestazione spesso non supportata da elementi di prova che spetta al cittadino produrre per difendersi, si chiede all'Ausl di provvedere ad una verifica prima dell'invio.non contengono quelle informazioni e quegli elementi che consentono di porre i cittadini nelle condizioni di rispondere e di difendersi, ma non solo. Il recapito delle raccomandate è stato affidato ad una società che ha come unico riferimento Modena. Ciò significa che se abito in un comune che dista 50 chilometri, in caso di avviso di giacenza, devo recarmi a Modena per ritirarla. In sintesi è una operazione fatta male in maniera grossolana e in più con un problema anche etico di fondo. A questo punto chiediamo che l'Ausl blocchi tutto, e risponda alle richieste di chiarimento che noi come altre associazioni abbiamo posto a nome di migliaia di cittadini. Sia nel merito e nelle forme degli avvisi sia rispetto al rapporto con la società di recupero crediti. Se non avremo risposte sceglieremo di procedere in altre sedi'Gi.Ga.