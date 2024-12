Rifiuti del Natale, dove e come conferirli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Luci di Natale e carta regaloOgni anno si scopre che qualche fila di luci colorate, che ha abbellito alberi di Natale, presepi o l’esterno di abitazioni, non funziona più. Se non sono più utilizzabili, le ‘luminarie’ casalinghe diventano RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e devono essere portate alla stazione ecologica.La carta da regalo, se è semplice carta da pacco colorata va nella carta. Se invece è plastificata (es. carta argentata non di alluminio) va nella plastica. I nastri e i fiocchi che decorano i pacchi e la carta regalo con alluminio vanno nell’indifferenziata.

Alberi di NataleGli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono essere avviati a compostaggio e trasformati in ottimo fertilizzante da riutilizzare in agricoltura, per questo motivo Hera invita i cittadini a conferirli alla stazione ecologica.

Nel caso sia attivo nel proprio comune il servizio di ritiro di scarti verdi/ramaglie/potature, è possibile anche chiederne il ritiro gratuito a domicilio chiamando il numero gratuito 800.999.500, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. Se presenti, possono essere conferiti anche nei cassonetti dei rifiuti vegetali (sfalci e potature), ovviamente ridotti in tronchetti per limitarne il volume. È comunque indispensabile evitare che siano abbandonati vicino ai contenitori per la raccolta dei rifiuti. Gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, devono essere portati alla stazione ecologica.



Rifiuti organiciCorrispondono a circa il 30% di tutti i rifiuti prodotti: dove è presente il servizio di raccolta, è necessario conferirli nel contenitore del rifiuto organico. In alternativa, è possibile dotarsi di compostiera domestica, un contenitore che trasforma gli scarti organici (residui dei pasti, erba e fogliame) in concime attraverso un processo di degradazione naturale chiamato compostaggio domestico.

Oli alimentari esaustiSono gli oli di frittura, quelli contenuti nei sottoli (verdure o tonno); devono essere raccolti a parte e conferiti in bottiglie di plastica negli appositi contenitori stradali oppure alla stazione ecologica. Gli oli alimentari esausti di uso domestico recuperati da Hera vengono destinati alla produzione di biocarburante idrogenato. Questo carburante poi torna, in modo circolare, ad essere risorsa e diventa la fonte di alimentazione di diversi mezzi che Hera utilizza per la raccolta dei rifiuti urbani.

Cartone, vetro e plastica-lattineGli scatoloni e gli imballaggi in cartone devono essere ridotti di volume e gettati insieme alla carta. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece inseriti nei contenitori o sacchi gialli della plastica. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è la stazione ecologica.Le bottiglie di vetro vuote vanno conferite negli appositi contenitori. Si ricorda che il vetro è un materiale che può essere riciclato all’infinito.

Vecchie apparecchiature elettronicheA Natale capita spesso di ricevere dispositivi come cellulari, pc, televisori, radio, asciugacapelli, frullatori, joystick. Prima di considerare i vecchi apparecchi come dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) è opportuno verificare se siano ancora riutilizzabili. Se sono guasti e non più funzionanti devono essere invece consegnati alle stazioni ecologiche presenti sul territorio, dove vengono avviati a recupero. Questi apparecchi, infatti, contengono plastica, silicio, metalli come piombo, cadmio, oro, cobalto; risorse esauribili in natura che, attraverso la raccolta differenziata, possono essere recuperate e riutilizzate. I metalli sono interamente riciclabili: possono essere usati varie volte, riducendo le nuove estrazioni e l’impatto ambientale delle trasformazioni delle materie vergini.

Il RifiutologoIn caso di dubbi sul corretto conferimento dei rifiuti è possibile consultare l’app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente da tutti gli store e, volendo, integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon. Nel Rifiutologo sono riportate informazioni dettagliate sul conferimento di ogni materiale, è possibile cercare il rifiuto scrivendo il nome del prodotto da buttare o anche fotografando il suo codice a barre. Attraverso l’app Il Rifiutologo si possono inoltre inviare direttamente a Hera le fotosegnalazioni di rifiuti abbandonati,cassonetti rotti o troppo pieni.