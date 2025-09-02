Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rifiuti Modena, degrado e sacchi abbandonati in via Maestri del Lavoro

In particolare si notano gli sfalci invadere completamente i cassonetti dell'umido e i sacchi abbandonati di fianco alla indifferenziata

Ancora segnalazioni di abbandoni di rifiuti e degrado a Modena. Le foto ritraggano la situazione odierna in via Maestri del Lavoro con sacchi di immondizia a terra e cassonetti strapieni utilizzati in modo improprio. In particolare si notano gli sfalci invadere completamente i cassonetti dell'umido e i sacchi abbandonati di fianco alla indifferenziata.

