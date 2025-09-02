Rifiuti Modena, degrado e sacchi abbandonati in via Maestri del Lavoro
In particolare si notano gli sfalci invadere completamente i cassonetti dell'umido e i sacchi abbandonati di fianco alla indifferenziata
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Fondi europei e scandalo Amo, Vignali e Platis (Fi): 'La Regione si chiama fuori, nessuna rendicontazione visionata'
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Modena: dovevano rifornire di merce il supermercato, in realtà la rubavanoArticoli Recenti
Irregolare sul territorio guida motorino rubato e si schianta contro una recinzione
Spaccio di cocaina: un arresto a Pavullo
Assistenza di strada a tossicodipendenti: 408 mila euro per rinnovo contratto annuale alla coop Caleidos
Allerta meteo per temporali domani in Emilia Romagna