Rifiuti Modena, degrado e sacchi abbandonati in via Maestri del Lavoro

Ancora segnalazioni di abbandoni di rifiuti e degrado a Modena. Le foto ritraggano la situazione odierna in via Maestri del Lavoro con sacchi di immondizia a terra e cassonetti strapieni utilizzati in modo improprio. In particolare si notano gli sfalci invadere completamente i cassonetti dell'umido e i sacchi abbandonati di fianco alla indifferenziata.