Rifiuti Modena, perchè il cittadino non può verificare il numero aperture che gli vengono attribuite da Hera?

Gentile direttore,

lo dico molto sinceramente: a me non interessa pagare 1,65 euro o 3 euro per ogni apertura aggiuntiva, rispetto al limite stabilito dal Comune, del cassonetto rifiuti indifferenziati.

Risparmierò sulle coppette di gelato. A me interesserebbe maggiormente poter controllare che il numero di aperture, il numero di volte che utilizzo la tessera Smeraldo, sia quello esatto.

E qui, per l'apertura cassonetti indifferenziata, non c'è non è previsto un contatore.

C'è il contatore per l'acqua, c'è il contatore per l'elettricità, c'è il contatore per il gas: ed in caso di errori informatici con la lettura da remoto (può succedere) si verifica insieme al tecnico della società che fornisce il servizio. Con la raccolta e la successiva fatturazione della tariffa puntuale in tema di raccolta rifiuti indifferenziati tutto è in mano ad Hera, alla quale ci si deve affidare in maniera fideistica. E quello che mi delude maggiormente è che sia il sottoscritto, un cittadino comune, a sollevare il problema e non una delle tante associazioni consumatori presenti sul territorio (magari tutte insieme), oppure un politico di professione.

Hera fattura quello che le pare, noi paghiamo e... tutti zitti.

Andrà bene così.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

