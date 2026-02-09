Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Rischio alluvione: per la Fossalta altri 3,5 milioni

Rischio alluvione: per la Fossalta altri 3,5 milioni
Iscriviti al nostro canale YouTube!

Dopo due interventi la confluenza tra Tiepido e Grizzaga continua a preccupare. L'ulteriore intervento porta la cifra a superare gli 8 milioni

2 minuti di lettura

Stando ai cartelli di cantiere i lavori dovrebbero concludersi in questo periodo ma non sembra sarà così. L'intervento di adeguamento spondale e ripristino delle sezioni di deflusso dei torrenti Tiepido e Grizzaga, all'altezza della Fossalta, a Modena Est non si è ancora concluso. Si tratta del terzo intervento che negli ultimi anni, con una spesa di circa 5 milioni, ha visto risagomare alvei e alzare argini e muretti di quella che si sta trasformando in una piccola cassa di espansione in una zona industriale, di servizi e residenziale. Oltre al grande bacino di acqua che in caso di piena del Panaro non riesce a scaricarsi dal Tiepido, si crea a valle del ponte sulla via Emilia e alla confluenza di Tiepido e Grizzaga (all'altezza del Ponte della Curtatona), il bacino stesso ha di fatto coinvolto in caso di piena anche il bacino di acqua di falda creato dalla cava dalla quale un tempo si estraevano i materiali necessari alla costruzioni edilizie. Sempre più spesso, negli ultimi anni, quel nodo idraulico si è trasformato in un problema, trasformando la Fossalta in un enorme catino senza sbocco.

 

L’obiettivo principale del progetto è il ripristino della capacità di trasporto idraulico dei due corsi d'acqua, intervenendo sulle sponde e sugli alvei per prevenire esondazioni e proteggere le aree limitrofe in caso di eventi meteorologici avversi. Un nodo, quello che si pone a circa 150 metri a nord del ponte della via Emilia sul torrente Tiepido.
Il cantiere, consegnato ufficialmente il 23 luglio 2025, ha una durata contrattuale prevista di 180 giorni. Che lo porta praticamente al presente periodo.
Nel video, l'immagine dal drone di una delle ultime piene alla Fossalta, poco più di due anni fa, con indicati i punti del nodo idraulico

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Ad un passo dal baratro il Volley Modena si rialza e ritrova la vittoria con Concorezzo

Ad un passo dal baratro il Volley Modena si rialza e ritrova la vittoria con Concorezzo

'Dignità? Parola sconosciuta e eliminata dal vocabolario della Fondazione di Modena'

'Dignità? Parola sconosciuta e eliminata dal vocabolario della Fondazione di Modena'

Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col Progresso

Cittadella Vis Modena, vittoria all'ultimo secondo col Progresso

Scandalo Fondazione di Modena, ma l'elettore del Pd è davvero convinto della difesa d'ufficio dei vertici?

Scandalo Fondazione di Modena, ma l'elettore del Pd è davvero convinto della difesa d'ufficio dei vertici?

Modena, focus sul conflitto Palestina-Israele: sala gremita per l'incontro di Logos e Civiltà

Modena, focus sul conflitto Palestina-Israele: sala gremita per l'incontro di Logos e Civiltà

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Vandali e ladri alzano il tiro: diciassette auto distrutte nella notte

Articoli più Letti La Festa del Borlengo sbarca a Modena

La Festa del Borlengo sbarca a Modena

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Scomparsa a Modena, 14enne ritrovata dopo tre giorni in Liguria

Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati

Il killer del capotreno? Era stato fermato dalla polizia locale, ma agenti non hanno accesso a banca dati

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Fondazione di Modena, alla Diocesi di Modena erogati 2 milioni in tre anni: assordante silenzio sullo scandalo

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

Raccolta rifiuti: da lunedì addio al porta a porta per altre 7200 utenze

'Modena, rimozione veicoli: il concessionario davvero rispetta le tariffe fissate dal Comune?'

'Modena, rimozione veicoli: il concessionario davvero rispetta le tariffe fissate dal Comune?'

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Gli studenti del Barozzi, premiati per la loro intervista impossibile al Concorso nazionale Adriano Olivetti

Polizia locale Modena, al via il concorso pubblico per 18 posti

Polizia locale Modena, al via il concorso pubblico per 18 posti