Ritrovata l’auto di Giovanardi: non era mai stata rubata, era nel parcheggio

Si chiude in modo quantomeno curioso il caso della sparizione della Audi A6 dell’ex ministro Carlo Giovanardi. Giovanardi ieri l’altro aveva denunciato il furto della vettura a Castelvetro. Dopo una giornata di ricerche il mezzo è stato ritrovato, ma non si è trattato di un furto, semplicemente l’ex ministro aveva dimenticato dove l’aveva parcheggiato e la sua Audi è stata ritrovata nel posto in cui l’aveva lasciata prima di andare a pranzo, non distante dalla stazione dei carabinieri. Nella tarda serata di ieri Giovanardi si è quindi fatto accompagnare a Castelvetro per riprendere la sua vettura, intestata al figlio.

’Mi consola il fatto che a tutte le Autorità del luogo alle quali era stata denunciata la presunta sparizione ci siano volute più di 24 ore per scoprire che l'auto era stata da me parcheggiata tra la Caserma dei carabinieri e la piazza principale del Paese - afferma Giovanardi. Ma chi è senza peccato scagli la prima pietra’,