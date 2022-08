Rubavano catalizzatore da auto in sosta: arrestati

Alle ore 3,50 della notte un residente nota due persone sdraiate sotto un auto in sosta e intente ad armeggiare. Scatta la chiamata al 112 numero unico nazionale di emergenza. Pochi minuti dopo una Volante della Polizia di Stato, impegnata in un controllo straordinario del territorio nell'ambito, giunge sul posto e coglie in flagranza i due soggetti. Si tratta di un 26enne e un 31enne, entrambi stranieri. Il loro intento è subito chiaro anche se insolito. Rubare il catalizzatore dell'auto. I due, che avevano sollevato l'auto con un crick per agevolare le operazioni di smontaggio, vengono arrestati sul posto vista la flagranza di reato. E' successo questa notte in via Gerosa a Modena. I due sono accusati di tentato furto aggravato in concorso.La perquisizione a loro carico ha dato esito positivo confermando fondando l'accusa a loro carico.Il 31enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, motivo per il quale è stato anche deferito all’A.G. per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.I due arrestati risultano gravati da numerosi precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio.Nell'ambito degli stessi controlli del territorio sono state denunciate in stato di libertà altre due persone, un 34enne italiano e un cittadino straniero di 30 anni, entrambi per il reato di furto aggravato; il primo presso un supermercato di un noto centro commerciale ha sottratto tre auricolari del valore di 130 euro circa, occultandoli sotto i vestiti; il 30enne, invece, ha prelevato alcuni capi all’interno un negozio di abbigliamento in centro storico, per poi uscire dall’esercizio senza pagarne il corrispettivo.