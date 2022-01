San Geminiano, calca in centro Modena: il distanziamento è un ricordo

L'accesso consentito solo ai possessori di super Green Pass non ha scoraggiato i modenesi che questa mattina hanno preso parte in massa alla passeggiata in centro a Modena in occasione della festa del Patrono della città. Oggi la fiera di San Geminiano ha visto infatti riversarsi in via Emilia centro migliaia di modenesi e a nulla è valso l'allargamento dell'area della manifestazione pensato per ridurre il rischio di contagio Covid.Un accorgimento già sperimentato due settimane fa in occasione della fiera di Sant'Antonio, ma che stavolta, vista la numerosissima affluenza (molto diversa a quella di 15 giorni fa ), non è bastato a fare rispettare la regola del distanziamento tra i banchi del mercato. Ricordiamo che il super green pass Green Pass in base alla ordinanza è obbligatorio per gli operatori e per chi partecipa facendo acquisti o avvicinandosi alle bancarelle.