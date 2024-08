Sanità pubblica ai privati, anche fuori provincia: dall'Ausl 1,5 milioni a 4 strutture oltre Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' quanto disposto dalla dirigenza Ausl di Modena con una delibera del 30 luglio scorso. Simile a quella pubblicata ieri specifica per l'ospedale privato Villa Igea, destinatario di un impegno da 6,7 milioni di euro da parte dell'Ausl per la prosecuzione per sei mesi, del contratto in essere per la gestione delle prestazioni ambulatoriali e, soprattutto, della degenza ospedaliera.

Se da un lato continua il ricorso massiccio alle strutture private accreditate da parte dell'Ausl, affiandosi anche a centri privati al di fuori della provincia di Modena, per provare a rispondere alla quantità di prestazioni sanitarie che il pubblico non riesca a smaltire e che generano lunghe liste di attesa, l'unico aspetto per così dire consolante è che, nonostante le revisioni tariffarie previste dalla Regione, l'estensione dell'efficacia dei contratti in essere con le quattro strutture, avverrà alle condizioni economiche del 2023. Per una spesa annua per l’approvazione della parte economica dei suddetti contratti, che ammonta complessivamente a circa Euro 1.548.810 al lordo dei ticket e al netto degli sconti.



Nella foto (repertorio) una Tac