Sassuolo, distribuite porta a porta 18.000 mascherine

A partire dalle ore 15 di ieri è iniziata, a Sassuolo, la prima tornata di distribuzione delle mascherine fornite dalla Protezione civile della Regione Emilia Romagna.Con il supporto dei Volontari delle Associazioni è iniziato il porta a porta che entro la giornata oggi, ci dovrebbe consentire di portare a 18.000 persone residenti a Sassuolo, altrettante mascherine.Lo ha comunicato il sindaco di Sassuolo specificando che ne mancano all’appello altre 22.000 circa, che dovrebbero arrivare in Protezione civile già nei prossimi giorni, 'per darci la possibilità - afferma - di aver portato le mascherine in tutte la case dei cittadini di Sassuolo'.Il criterio di distribuzione - fa sapere il Comune - è stato ispirato a servire prima le zone periferiche, certamente più disagiate sotto il profilo degli approvvigionamenti e dell’acquisto di mascherine perarrivare, al termine della distribuzione di tutte le mascherine sufficienti per tutta la popolazione sassolese, anche alle zone più centrali della città ovvero centro storico e zone immediatamente limitrofe.Montegibbio – Via Ancora fino a Magreta – Borgo Venezia e Pista – Ponte Nuovo e zona Parco periferica (Via Indipendenza) – Ponte Fossa – Braida - Quattro Ponti – Rometta Alta – San Michele (in parte servita e in parte da completare nella mattinata del 9 aprile).Le rimanenti zone verranno rifornite di mascherine appena saranno messe adisposizione dalla Protezione civile. Croce Blu Sassuolo, Croce Rossa Italiana, Associazione Nazionale Alpini e Volontari della sicurezza, hanno formato gruppi di volontari che si sono offerti di svolgere la distribuzione a supporto della Polizia Locale, impegnata con due pattuglie, per non allentare il presidio sul territorio ed il controllo sulle norme emergenziali finalizzate al contrasto degli spostamenti e degli assembramenti.