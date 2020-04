Sassuolo, gnocco fritto e tigelle per i medici e i sanitari

Un piccolo gesto per dimostrare riconoscenza a quanti, i queste lunghe settimane, stanno lottando in prima linea contro l'emergenza Covid–19.

Tommaso Barbieri, Antonio Cuoghi e Lorenzo Caiti, titolari di “La Gnoccheria - la casa del gnocco fritto” ieri hanno deciso di consegnare a medici e sanitari dell'Ospedale di Sassuolo un pranzo di Pasqua particolare: gnocco fritto e tigelle.

Chiusi anche con le consegne a domicilio che effettuano tutte le sere da lunedì a domenica, ma abbiamo deciso di preparare un pranzo “alternativo” per medici ed infermieri per mandare un piccolo segnale di sostegno e gratitudine.