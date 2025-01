Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo qualche giorno di riflessione, e una minaccia di denuncia da parte della famiglia, Trenitalia-Tper ha deciso di ritirare la multa di un centinaio di euro fatta a Mattia, un ragazzo autistico che non era riuscito a timbrare (obliteratrice guasta) il biglietto sul regionale Reggio Emilia-Sassuolo.La vicenda ha fatto un certo scalpore e alla fine l’azienda di trasporto ha fatto marcia indietro, esprimendo “dispiacere” e ritirando la sanzione.'Da quanto ricostruito, durante le normali attività di controlleria - afferma l’azienda - il capotreno ha verificato la mancata validazione del biglietto di Mattia, ma nel corso della breve interazione con lui e con il ragazzo con cui viaggiava non si è reso realmente conto della situazione delicata e di fragilità del ragazzo.

Una valutazione che sicuramente risulterà incredibile a chi ha esperienza quotidiana di autismo, ma che possiamo garantire non essere stata dettata da una volontaria insensibilità'.Come Trenitalia Tper 'desideriamo però che da questo episodio negativo possa scaturire qualcosa di positivo per noi, per Mattia e per chi lavora con i ragazzi autistici. Per questo, a parte l’annullamento della multa, abbiamo invitato Mattia a venirci a trovare a Bologna per conoscerci e visitare il nostro impianto di manutenzione dei treni dove avrà la possibilità di scoprire molte cose sul mondo delle ferrovie. Lo stesso invito lo abbiamo rivolto al presidente di Aut Aut, che ha mostrato grande sensibilità e interesse a un nostro contributo al percorso di autonomia dei ragazzi, convinti entrambi che la reciproca conoscenza possa essere utile a tutti'.