Scegliere la propria casa: vantaggi, svantaggi delle diverse soluzioni

La scelta della casa da acquistare non è mai semplice, e non potrebbe essere altrimenti, dato che si tratta di uno step fondamentale della vita. Questo spiega le tante difficoltà e i dubbi che sorgono quando si tratta di capire quale tipo di abitazione scegliere, anche per una questione di budget disponibile.L’appartamento è una delle prime opzioni da considerare, soprattutto perché si parla di una soluzione abitativa più economica rispetto a tante altre. Ci sono comunque sia vantaggi sia svantaggi, ed è il caso di passarli in rassegna, per capire se si tratta di un’opzione che può fare al caso nostro.Per prima cosa, gli appartamenti sono piccoli e questo crea le condizioni migliori per facilitare la pulizia della casa, che richiederà meno tempo e meno fatica. In secondo luogo, molte persone prediligono soluzioni ridotte, perché sono più minimaliste e richiedono dunque una spesa minore anche per l’arredo . Inoltre, le case di questo tipo sono molto accoglienti, e anche semplici da riscaldare.Il primo svantaggio riguarda il rischio di creare molto caos, dato che il disordine spicca immediatamente. Altri contro sono la difficoltà nel gestire la presenza degli ospiti, per una questione di spazio, e il fatto che gli odori della cucina si diffondano in tutta la casa.Agli opposti si trova la villa, il top per quanto concerne lo spazio a disposizione, meglio ancora se si ha la possibilità di contare sulla presenza di uno spazio esterno. Le ville sono ideali per chi ama avere spesso ospiti a casa, perché sono grandi e spaziose, e quindi rappresentano delle ottime soluzioni abitative per famiglie estese.Di contro, sono più complicate da pulire e ovviamente hanno un prezzo più elevato, oltre ad essere spesso fuori mano e quindi lontane da scuole, uffici e servizi vari. Ne deriva anche un pregio, ovvero l’elevato livello di privacy, perfetto per chi detesta avere dei vicini curiosi con i quali “condividere” le cose che accadono in casa, dato che spesso i muri non sono abbastanza spessi.Tuttavia, le ville sono più soggette ai furti o ai danni vandalici, per questo è bene tutelarsi con una formula pensata appositamente per questo caso come l’assicurazione casa Helvetia MyHome , ad esempio, per una copertura della vostra proprietà a 360 gradi. Infine, altri punti a favore dell’acquisto di una villa sono l’assenza delle spese condominiali e la possibilità di trovare facilmente parcheggio.Ci sono anche alcune soluzioni ibride come le villette a schiera, i loft , gli appartamenti con terrazzo o con giardinetto. Naturalmente ognuna di queste opzioni condivide alcuni pro e alcuni contro di entrambe le categorie: è per questo motivo che conviene sempre prendersi del tempo per ragionarci sopra, così da poter fare un confronto e capire quale soluzione va maggiormente incontro alle proprie necessità.In realtà una soluzione che possa definirsi perfetta a priori non esiste. Per fare un esempio, alcuni pro potrebbero diventare dei contro in base al carattere di chi vivrà la casa, come nel caso degli spazi ampi, che non sono sempre apprezzati. In sintesi, è bene pesare in primo luogo a quali sono le proprie esigenze, per poi considerare quali soluzioni potrebbero essere più adatte.