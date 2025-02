Scegliere l'università: grande partecipazione a Unimore Orienta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo il successo della prima giornata online di Unimore Orienta 2025, dedicata alle future matricole con oltre 1.300 studenti e studentesse collegati alle presentazioni in streaming delle Lauree Triennali e Magistrali a Ciclo Unico dell’anno accademico 2025/26 di Unimore, l’Ateneo è pronto ad ospitare in presenza i partecipanti agli Open Day dei Dipartimenti, in programma dal 24 a 27 febbraio (le prenotazioni sono aperte fino al giorno dell’evento), per presentare non solo i corsi di studio, ma anche sbocchi occupazionali e servizi agli studenti.

Lunedì 24 febbraio si presentano la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il Dipartimento di Economia “Marco Biagi” e i corsi attivi nella sede mantovana di Unimore (Ingegneria Informatica e Chimica Verde e Sostenibile); martedì 25 febbraio si presenteranno i Dipartimenti di: Scienze della Vita, Studi Linguistici e Culturali e Dip.

di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche; mercoledì 26 febbraio sarà la volta dei Dipartimenti di: Ingegneria 'Enzo Ferrari', Scienze Chimiche e Geologiche e Giurisprudenza; giovedì 27 febbraio sarà l’ultima giornata degli Openday, che vedrà presentarsi al pubblico i Dipartimenti di: Scienze e Metodi dell'Ingegneria, Dip. di Educazione e Scienze Umane, Dip. di Comunicazione ed Economia.

L’ottimo risultato ottenuto in termini di immatricolati all’anno accademico in corso, che vede una crescita del +5,4%, premia il costante impegno di tutto l’Ateneo non solo nel proporre una didattica di qualità, ma anche nell’offrire servizi a supporto di studenti e studentesse e percorsi di accompagnamento occupazionale ai propri laureati e laureate.

Per partecipare agli Openday di Unimore Orienta è necessaria la prenotazione alla pagina: www.unimore.it/it/unimoreorienta