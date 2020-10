'Scuole Modena, mascherine gratuite ma completamente inadeguate'

“Alle scuole di Modena mascherine gratuite ma completamente inadeguate”. E’ la denuncia che ha portato in Regione il consigliere di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo: “Mi sono giunte diverse segnalazioni come in alcune scuole, quale il Liceo “Tassoni”, gli studenti abbiano ricevuto negli scorsi giorni una fornitura di mascherine, quelle promesse da Arcuri a fine agosto. Il problema? Inidonee e qualitativamente imbarazzanti”.

Si tratterebbe infatti di dispositivi di protezione individuale troppo grandi per i volti dei ragazzi, con due scomode fasce da allacciare dietro la nuca: “Non si discute la natura del gesto, che può essere apprezzabile da parte del Ministero nei confronti di molte famiglie italiane: ma che senso ha dotare insegnanti e studenti di mascherine così inadeguate da indurli a non utilizzarle? Oltre ad un inutile spreco di denaro pubblico si deve calcolare anche il costo del loro smaltimento”, commenta il politico modenese.

A ciò si aggiunge la questione, ancora irrisolta, del mancato approvvigionamento di alcune scuole: “Ho chiesto alla Giunta di spiegare come avvenga la distribuzione del materiale, e con quali criteri alcune scuole abbiano già ricevuto un primo stoccaggio, anche cospicuo, e altre no. In fin dei conti sono acquisti fatti con soldi pubblici: sapere come vengono spesi è nostro diritto. E io non mancherò mai di fare domande”, chiosa il consigliere di Giorgia Meloni.