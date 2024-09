Servizio Diabetologico Modena, il nuovo direttore è Michele Meschi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Inoltre, Meschi è stato professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di Parma e tutor formatore per quelle di Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna e Psichiatria. È membro del comitato esecutivo nazionale, del Direttivo regionale e Editor-in-Chief della rivista “Italian Journal of Medicine” della Società Scientifica di Medicina Interna FADOI (Federazione delle Associazioni Dirigenti Ospedalieri Internisti) ed attualmente socio della Società Italiana di Nefrologia e della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa.

Meschi è stato relatore ad oltre 70 convegni di Medicina Interna e di Nefrologia ed autore o coautore di altrettante pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali.



'L’Azienda USL di Modena rivolge i migliori auguri di buon lavoro al dottor Meschi, che ricoprirà per i prossimi sei anni un ruolo di grande rilievo e importanza. Le competenze acquisite in questi anni di carriera in altre aziende sanitarie regionali, saranno sicuramente un valore aggiunto per migliorare ulteriormente l’indirizzo Diabetologico modenese, che negli ultimi anni ha potuto contare sulla direzione della dottoressa Piani, che l’azienda ringrazia per la grande competenza, professionalità e impegno'.