Sgomberati dai Carabinieri locali occupati abusivamente in via San Martino

Cinque cittadini stranieri sono stati denunciati in stato di libertà dai Carabinieri della Compagnia di Modena per aver occupato abusivamente un appartamento della società Fintecna spa in via San Martino (l'occupazione era stata denunciata due giorni fa su La Pressa da Manuela Spaggiari di Noi Moderati).

I cinque individui, quattro uomini centrafricani e una donna rumena di età compresa tra i 20 e i 40 anni, si erano introdotti nell’abitazione dopo aver rotto una finestra e vi si erano stanziati da giorni.

Personale della società proprietaria, dopo aver constatato l’occupazione abusiva, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri che, dopo aver acceduto nell’appartamento, hanno verificato l’illecita permanenza accompagnando gli individui in caserma per le operazioni di identificazione. Dagli accertamenti è emersa la commissione di ulteriori reati.

Un nigeriano è stato denunciato poiché sottoposto al divieto di dimora a Modena; un guineano poiché si rifiutava di declinare le proprie generalità; un ghanese poiché trovato in possesso di un coltello di dimensioni importanti e di documenti rubati; un altro ghanese, anch’esso in possesso di un coltello e la donna rumena poiché in possesso di dispositivi elettronici e documenti provento di furto.Gli accertamenti dei carabinieri sono ancora in atto in relazione ad altri oggetti in possesso agli interessati, che evidentemente, oltre ad un tetto, avevano trovato riparo nell’abitazione per stabilirvi una base d’appoggio in seguito alla commissione di reati di microcriminalità urbana.