Si spacciano per Vigili del Fuoco e chiedono denaro: è una truffa

Chiamano al telefono o si presentano alla porta spacciandosi per persone in nome o per conto dei Vigili del Fuoco, chiedendo denaro a favore dei Vigili del Fuoco. Attraverso raccolta fondi o acquisto riviste. Diverse segnalazioni sono arrivate oggi al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Modena, dal quale è partito l'invito a diffidare di qualsiasi richiesta di questo tipo. Diffiddare di chi telefona o si presenta alla porta millantando di rappresentare i Vigili de Fuoco ed avanzando, appunto, richiesta di denaro.'I Vigili del Fuoco - chiarisce il Comando - sono un organo del Ministero dell'Interno e non svolgono alcuna attivita di raccolta fondi tramite il porta a porta o disturbando telefonicamente le persone'