'Sindaco, lo abbiamo votato per la sicurezza, ora agisca'

'Nella serata del 25 marzo negli orari compresi tra le 18.30 e le 19, 2 persone di corporatura robusta hanno saltato la recinzione dell'abitazione sita in via Del Luzzo. Mentre uno cercava di aprire un'auto all'interno del cortile l'altro cercava di salire tramite il tubo pluviale al balcone soprastante.Hanno desistito nel loro intento e scavalcando la recinzione del confine della casa adiacente cercavano di salire tramite il tubo pluviale alle finestre del primo piano. Sono stati visti e si sono allontanati velocemente su di una auto'.E' l'ultimo episodio di una lunga serie relativa a furti o tentati furti in appartamento al Villaggio Zeta i Modena e denunciato dal locale comitato cittadino, guidato da anni da Walter Parenti. Nelle ultime elezioni comunali, anche da candidato in una lista di appoggio alla candidatura del sindaco Muzzarelli, Parenti, anche a nome del comitato dichiarò il suo voto, auspicando l'impegno del ricandidato Muzzarelli sul fronte della sicurezza della zona. Impegno diretto, attraverso il potenziamento dei mezzi e degli strumenti di competenza del Comune, e indiretto, attraverso l'azione politica nei confronti del governo nazionale, per il potenziamento degli organici di Polizia e per il passaggio della questura di Modena in fascia A.'E' da decenni che i Comitati chiedono il rafforzamento della questura di Modena naturalmente inascoltati. Quante volte il SILUP Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia - afferma il Cmitato - pone il problema del sottodimensionamento dei propri organici, ma nulla cambia.Noi come tutti i cittadini paghiamo tasse esorbitanti a sostegno della nostra collettività, per consentire a tutti vivere meglio, il che ci sembra giusto, ma non vogliamo più essere derubati' - prosegue il Comitato in una nota con la quale viene rivolto un appello formale al sindaco.'Si ricorda quando in un incontro ci schierammo apertamente a favore della sua rielezione, dicendole apertamente con dati alla mano che Modena aveva un serio problema sulla sicurezza.Nel nosto breve discorso la avvertimmo che saremmo stati un pungolo per incoraggiarla a migliorare la sicurezza della nostra città. Riteniamo che il momento sia giunto, le chiediamo di alzarsi inpiedi e con tutta l'autorevolezza datale da tutti i cittadini Modenesi, di aprire un dialogo con il Ministro Degli Interni, il più rapidamente possibile, per l'elevazione della Questura di Modena in fascia A.Non è più concepibile - conclude il portavoce del Comitato Walter Parenti - che il Governo decreti dei condoni fiscali e neghi le risorse per la sicurezza dei propri cittadini'