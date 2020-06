Somministra alcolici a sedicenne che sviene: sanzionato negoziante

Insieme a due sue amiche coetanee, una sedicenne aveva acquistato bottiglie di vodka e altri superalcolici in un negozio del centro dove il titolare non aveva verificato la loro età. Poi si erano recate al Parco Ducale per consumare gli alcolici. Sono le ore 23, qualcosa va storto. Dopo qualche sorso una di loro si sente male e sviene. Scatta la chiamata al 118. I sanitari soccorrono la ragazza e la portano in ospedale. Sul posto arrivano gli agenti della Squadra Volante. Gli accertamenti e le testimonianze portano gli agenti al negozio dove le tre avevano acquistato le bottiglie. Qui gli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura ha elevato una contravvenzione amministrativa al titolare di un esercizio di “vicinato” ubicato nel centro storico della città.

Le indagini sull’accaduto avviate da personale della Squadra Amministrativa hanno permesso di localizzare il negozio ove la ragazza, in compagnia di altre coetanee, aveva acquistato delle bottiglie di vodka e altri super alcolici.