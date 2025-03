Spray urticante al Barozzi: lieve intossicazione per 9 studenti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Un nuovo episodio, il terzo negli ultimi anni, di utilizzo di spray urticante ha nuovamente interrotto la quotidianità didattica all'Istituto Tecnico Economico 'Jacopo Barozzi' di Modena, Questa volta, l'incidente è avvenuto intorno alle 11:30, coinvolgendo una classe seconda e causando lievi intossicazioni a nove studenti, tra cui quattro ragazzi e cinque ragazze. Due di loro sono stati portati al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, mentre gli altri sono stati trattati sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto con due ambulanze.

La scena si è ripetuta con modalità simili alle precedenti: i Carabinieri, coadiuvati dal personale scolastico, hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il fenomeno non è nuovo all’istituto. Eventi analoghi sono stati registrati nell'ottobre 2023 e nell'ottobre 2024. Nel primo caso lo spray era stato utilizzato nei corridoi del piano principale della sede di via Monte Kosica, mentre l'anno successivo si era verificato nella succursale di via Rainusso, portando alla necessità di un intervento medico più ampio.

La dirigenza scolastica ha informato tempestivamente i genitori degli alunni coinvolti, come misura precauzionale e per trasparenza. Tuttavia, il ripetersi di tali episodi solleva interrogativi sull'efficacia delle misure di prevenzione e sulla sicurezza nelle scuole. Il 'Barozzi' continua a essere al centro di questa strana ondata di atti, che, seppur fortunatamente senza conseguenze gravi, non manca di lasciare il segno su studenti e personale.