Spray urticante sul bus pieno di studenti: allarme in autostazione

Allarme poco dopo le 14:00 a bordo del bus extraurbano della linea Seta 731, in partenza dalla stazione delle autocorriere di Modena e diretto a Vignola via Spilamberto. Il mezzo, ancora fermo sulla pensilina, ma carico di studenti seduti e pronti per il rientro a casa, è stato improvvisamente invaso da una sostanza sconosciuta che ha provocato una violenta reazione tra i presenti.



Nel giro di pochi secondi, tutti i ragazzi a bordo hanno iniziato a tossire in modo insistente e ad avvertire una forte irritazione alla gola. Molti di loro lamentavano bruciore agli occhi e, soprattutto, alla gola. Tutti tossivano. La situazione è degenerata rapidamente, costringendo tutti gli studenti a scendere dal bus in cerca d’aria ed eventualmente soccorso. Alcuni hanno contattato i genitori, altri hanno atteso e preso il bus successivo.

Intanto, sul posto sono stati chiamati i soccorsi: un’ambulanza e le forze dell’ordine sono intervenute per verificare la situazione e prestare assistenza.Secondo le prime ricostruzioni, pare che qualcuno abbia spruzzato intenzionalmente una sostanza irritante all’interno del veicolo, probabilmente uno spray urticante o simile, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali sulla natura esatta del prodotto.Fortunatamente, non si segnalano conseguenze gravi per nessuno degli studenti, anche se il disagio è stato notevole. Alcuni giovani sono rimasti spaventati e diversi hanno accusato malesseri temporanei ma non tali da richiedere ricovero.'È stato molto particolare afferma una ragazza seduta sul bus da un momento all'altro ho sentito una forte irritazione alla gola. È successo tutto in pochi istanti non riuscivamo a capire cosa stesse succedendo e non avevamo visto chi poteva essere stato'Non è il primo episodio del genere nella zona. Nei mesi scorsi, infatti, casi simili si erano verificati all'interno dell’Istituto Barozzi, situato a poche decine di metri dall’autostazione, ma sempre durante l’orario scolastico e all’interno dell’edificio. Questo, però, è il primo caso accaduto su un mezzo pubblico, un fatto che desta ulteriore preoccupazione per la sicurezza degli studenti.Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare il responsabile del gesto.