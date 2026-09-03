Stadio Braglia, e nuova luce sia

Un risparmio di circa 30% e un aumento di luminosità di circa il 25% rispetto all'impianto precedente ma che soprattutto pone lo stadio Braglia di Modena nelle condizioni di rispondere a tutti gli standard imposti dalla Lega Calcio anche per competizioni internazionali. Richiesta soddisfatta grazie a un'intesa tra Comune, proprietario dello stadio, e la società gialloblù. Cantiere complesso soprattutto per i tempi. Da portare avanti tra la fine di un campionato e l'altro. 'Una impresa non semplice sottolinea il sindaco. Per chi conosce i passaggi della pubblica amministrazione non era scontato creare il bando di gara con le caratteristiche necessarie trovare una ditta seria capace di portare avanti i lavori nei tempi e nelle modalità previste, quest'anno con una difficoltà in più: il caldo'- ha affermato il sindaco che durante la presentazione ha parlato di una illuminazione da Champions che sarà celebrata domenica sera, in occasione della prima partita in casa, con un vero e proprio show.'Questa è la dimostrazione del fatto che quando si lavora assieme le grandi cose vengono fatte' - ha affermato il presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti. 'Piano piano con il lavoro di squadra stiamo aggiungendo piccoli pezzetti allo stadio Braglia'.Un lavoro che sul fronte della società sta avanzando a grande ritmi anche rispetto alla realizzazione de Il Nido, il nuovo villaggio del Modena Calcio a Bagazzano di Nonantola. 'I campi sono praticamente pronti gli edifici dell'ospitalità delle giovanili hanno già l'aria condizionata siamo a buon punto e nei tempi previsti'Sul piano tecnico ha parlato il titolare della ditta. 'Abbiamo realizzato la sostituzione di tutte le lampade ora completamente a led rispetto alla tecnologia precedente. Il tempo di attivazione è praticamente immediato rispetto all'altro impianto. Il nuovo ha una capacità media del 25%, in più di illuminazione e contestualmente un risparmio del 30% dell'energia utilizzata'Ora il Braglia è veramente pronto per ospitare le partite di campionato a partire dalla prossima, la terza di serie B Ma la prima in casa per il Modena Calcio. Una prima che già conferma il raggiungimento della soglia degli oltre 10.000 spettatori in un pomeriggio che si prospetta già come spettacolo quantomeno di nuove luci.