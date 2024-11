Studentato Modena, ma davvero 550 euro al mese per una stanza è un buon prezzo?

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ma davvero il prezzo che dovranno sostenere gli studenti per uno stanza nel nuovo studentato è conveniente?La convenzione sottoscritta tra il Fondo Fersh e il Comune di Modena disciplina infatti anche le tariffe di locazione calmierate: il corrispettivo massimo mensile di ciascun posto letto è 550 euro al mese per la camera singola e 330 euro per il posto letto in camera doppia.

A Modena, basta fare una veloce ricerca on line, e per quelle cifre sono disponibili stanze singole in affitto. C'è ad esempio una stanza doppia a uso singola nei pressi della Maserati per 350 euro mensili, compreso di condominio, oppure in zona Buon Pastore è possibile affittare una stanza matrimoniale ad uso singolo a 460 euro, comprese spese condominiali e riscaldamento e ancora in strada Vignolese nella zona Tecnopolo una stanza singola, utenze comprese tutto incluso, costa 500 euro al mese.

Ovviamente non si tratta di contesti ad hoc come quello di uno studentato, ma in ogni caso, se paragonati al mercato libero, non parliamo di prezzi scontatissimi.