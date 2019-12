Tangenziale presidiata per buche

Siamo alle solite. L'asfalto della tangenziale, anche se ricostruito ma solo nella parte superficiale, non regge alla prova della pioggia. Che penetra nelle fessure, le allarga, si insinua nel primo fondo e destabilizza il materiale che al passaggio dei mezzi, si frantuma e si sgancia, creando grosse buche che rendono pericoloso il passaggio. Al punto che questa mattina la Polizia Locale ha dovuto predisporre pattuglie a segnalazione dei tratti maggiormente a rischio e per evitare il passaggio dei mezzi, in attesa dell'ennesimo intervento tappabuchi.Per tutti gli automobilisti in transito sulla tangenziale, è consigliata la massima prudenza