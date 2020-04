Terapie coronavirus: altri risultati importanti a Modena

Modena

'Stiamo avendo risultati importanti sia su questo studio sul Tocilizumab sia sullo studio relativo al Sarilumab, che e' un farmaco che agisce in modo analogo al primo'. Cosi' la professoressa Cristina Mussini, direttrice del reparto Malattie infettive dell'Azienda ospedaliero-universitaria di, aggiorna il quadro sulle sperimentazioni in corso al Policlinico nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Se il numero complessivo di ricerche attive in azienda e' pari a 12, Mussini ricorda come sia 'necessario selezionare i pazienti da sottoporre a queste terapie, che possono avere effetti collaterali sulla presenza di altre infezioni diverse dal Covid-19'.Se comunque non tutti i pazienti reagiscono allo stesso modo e il protocollo Aifa e' stato condiviso in tutto il territorio, 'stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie- assicura la direttrice- per offrire ai nostri pazienti le terapie migliori a disposizione. Il nostro obiettivo e' non solo far guarire le persone, ma anche ridurre il piu' possibile il tempo in cui vengono sottoposti a terapie di supporto respiratorio invasivo opere ridurre i tempi di riabilitazione'. Intanto, anche al Policlinico e a Baggiovara continua il calo dei casi ricoverati in degenza ordinaria e in terapia intensiva. La situazione di stamattina registra 188 pazienti Covid positivi: 68 a Baggiovara e 120 al Policlinico. Sono curati in terapia intensiva 34 pazienti, 13 al Policlinico e 21 all'ospedale civile, e altri nove si trovano in terapia subintensiva distribuiti tra i due ospedali. In degenza ordinaria sono seguiti 145 pazienti, 44 a Baggiovara e 101 al Policlinico.