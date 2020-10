Tornano i filobus in Corso Canalchiaro

Da lunedì 12 ottobre i filobus riprendono a circolare in corso Canalchiaro a Modena, sulle tradizionali linee 6 e 11 che transitano anche davanti al Duomo.

Sempre da lunedì, quindi, l’area riqualificata tra corso Duomo e via Bonacorsa viene riaperta al transito veicolare con divieto di sosta, salvo carico-scarico per massimo 30 minuti riservato a operatori e residenti.

Proseguono invece i lavori per la riqualificazione di un ulteriore tratto, da via Bonacorsa a via Ruggera-via dei Servi. Anche nella nuova porzione di strada sarà posata una pavimentazione in ciottoli di fiume sui lati della strada e in lastricato di selce nella fascia centrale, in continuità con i lavori già realizzati. L’intervento sarà progettato e programmato nell’ambito delle scelte di bilancio per il 2021.

Il tratto ultimato in corso Canalchiaro, una sezione di circa 150 metri in cui oltre alla pavimentazione stradale sono stati rifatti i sottoservizi, era già stato riaperto da qualche settimana esclusivamente al transito ciclopedonale per consentire l’assestamento del fondo stradale, fatta eccezione per i residenti che erano autorizzati a raggiungere le proprie abitazioni.

L’intervento concluso rientra in un piano di riqualificazioni per circa 600 mila euro che, in centro storico, comprende anche gli interventi in via Canalino e via San Giacomo, oltre ad altri interventi in corso anche nei Quartieri 2, 3 e 4. Si interviene su strade, marciapiedi, portici con abbattimento di barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria di caditoie, pozzetti e lastre. In occasione degli interventi vengono rifatti tutti gli allacciamenti elettrici a cura di Hera, rinnovate le tubazioni delle reti fognarie e riposizionate le caditoie di raccolta delle acque piovane. I lavori sono effettuati dall’impresa Biolchini Costruzioni srl di Sestola.

In via Canalino, dove è in corso analogo intervento, è stato aperto già da qualche settimana un primo tratto di strada a pedoni e ciclisti (tra l’ingresso del mercato Albinelli in via Mondatora e la biforcazione di via Canalino) ed è attualmente in corso la posa della pavimentazione in ciottoli e in lastre di selce anche nel tratto ancora interessato dai lavori, fino a via dei Servi. La strada sarà riaperta al transito ciclopedonale man mano che verrà completata la pavimentazione.

Anche via San Giacomo, nel tratto tra l’incrocio con via Ruggera e l’incrocio con via Stella, è interessata da lavori di riqualificazione con rinnovo dei sottoservizi e ripavimentazione in ciottoli e selce: sono in corso di completamento i lavori relativi ai sottoservizi e, nel giro di una decina di giorni, prenderà il via la ripavimentazione.