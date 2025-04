Tragedia nel ferrarese: malore in spiaggia, muore 12enne di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Tragedia nel ferrarese nella giornata di lunedì. Una ragazzina di 12 anni di Modena, Giada Fratucello, è morta a causa di un malore in spiaggia a Lido delle Nazioni. La 12enne era in spiaggia con la famiglia quando ha avuto un problema respiratorio, sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che hanno portato la piccola all'ospedale a Cona, nonostante i tentativi dei medici di rianimarla, la ragazza è deceduta in ospedale. 'Ciao bimba mia! Mi manchi tantissimo, fatico a respirare. Papà non mollerà, ma fa tanto tanto male, sembra che non abbia senso nulla: amo te e tua sorella come non ho amato mai nulla nella vita. È la cosa più brutta che mi sia capitata, niente ci si avvicina lontanamente, eri il sorriso per tutta la famiglia, scherzavi sempre, ridevi sempre, facevi tutto da sola eri un bimba forte. Papà ti amo tantissimo non riesce ancora a crederci, ciao. Angioletto del mio cuore' - scrive il padre sui social.

I funerali si terranno sabato 26 aprile alle 11 nella Chiesa parrocchiale di San Paolo a Modena. La piccola Giada lascia i genitori, la sorella e i nonni.