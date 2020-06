Trasporto, bus-treni a 100% della capienza in Emilia-Romagna

Federconsumatori Emilia-Romagna insorge contro la decisione della Regione di riportare, da oggi, treni e bus al 100% della capienza, eliminando quindi l'obbligo di distanziamento e mantenendo solo l'obbligatorietà della mascherina e della pulizia delle mani. Una misura, attacca l'associazione, decisa 'senza nessun confronto con le rappresentanze degli utenti', e che pur 'risolvendo il problema di una maggiore disponibilità di posti a sedere sui mezzi' fa sorgere 'molti dubbi sulla sua validità in materia di sicurezza, di prevenzione del contagio e di controlli del rispetto delle norme'. In sostanza, chiosa Federconsumatori, 'eliminare qualsiasi norma sul distanziamento su mezzi rinfrescati con aria condizionata, contando esclusivamente sulle mascherine e sul lavaggio delle mani, e' quanto meno azzardato, a maggior ragione alla luce dei dati sul contagio che ieri hanno coinvolto anche la nostra regione'.Tra l'altro, rincara la dose l'associazione dei consumatori, mentre 'per i voli aerei, dove le distanze di sicurezza sono assai critiche, ai passeggeri viene misurata la temperatura', questo 'non è previsto per treni e bus'. Dunque, anche se 'ci rendiamo ben conto che la piena occupazione dei mezzi di trasporto pubblici rappresenti una condizione essenziale per il mantenimento e la sostenibilità del servizio', questa 'deve essere supportata da adeguati strumenti di controllo aggiuntivi, che prescindano dal grado di civilta', spesso molto alto, degli utenti'. Per questo, visto che 'a questo via libera della Regione non corrisponde un adeguamento dei controlli sui mezzi', da Federconsumatori chiedono di 'rivedere il provvedimento e di convocare con urgenza le rappresentanze degli utenti e dei lavoratori per individuare soluzioni che non mettano a rischio la salute dei cittadini'.Ne sono convinti i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Af, Fast Confsal e Orsa dell'Emilia-Romagna, che ricordano come le linee guida del decreto 'disciplinino il settore garantendo il contrasto alla trasmissione e alla diffusione del Covid-19'. E questo 'prevedendo la deroga al distanziamento di un metro con la capienza al 60% e affidando al ministero dei Trasporti la facoltà di apportare integrazioni o modifiche'. Dunque, affermano I sindacati, 'in assenza di un atto governativo che normi il settore in maniera omogenea in tutto il Paese,Ecco perchè, concludono, 'è più che mai necessario un confronto fin da subito, visto che l'accelerazione della Regione e' avvenuta senza il minimo confronto con le parti sociali, in un momento storico per tutto il Paese dove i sindacati hanno avviato un proficuo confronto con tutti i livelli istituzionali, riuscendo a rappresentare le istanze dei lavoratori'.