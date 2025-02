Trasporto pubblico, ecco (finalmente) le slide del piano rilancio Seta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo 20 giorni dalla presentazione al sindaco Mezzetti e al presidente della Provincia di Modena Braglia del famoso piano di rilancio di Seta, La Pressa è in grado oggi di pubblicare le slide coi contenuti di un 'piano' tenuto forzatamente nascosto. Al di là delle indiscrezioni, più o meno pilotate, ecco nero su bianco il disegno immaginato dalla azienda di trasporto pubblica. Il documento è stato presentato nel pomeriggio di oggi dai vertici di Seta (l'ad Roat e il presidente Cirelli) ai sindacati e fotografa una situazione tutt'altro che rosea dal punto di vista economico.

Le azioni di miglioramento promesse da Seta (in sostanza il ripristino del servizio che veniva garantito 'storicamente', non si fa cenno al 2023, entro settembre) hanno un impatto economico (prima slide sopra) da 2 milioni di euro sul fronte dell'organizzazione, da 16-19 milioni sul fronte investimenti per migliorare la quantità delle scorte mezzi e da 3,5-4,5 milioni per migliorare le condizioni del personale.Sul fronte personale la slide 8 mostra chiaramente come si siano persi 37 autisti dal 2021 ad oggi, frutto di 378 cessazioni e 341 assunzioni. E perchè i lavoratori se ne vanno? Nel 33% dei casi per 'insoddisfazione per condizioni di lavoro'.

E dove si troveranno i soldi per questi miglioramenti? La seconda slide di sintesi parla chiaro: al di là dello sforzo messo in campo dall'azienda per aumentare i buoni pasto (600mila euro, quarta slide) occorrono 'risorse aggiuntive per realizzare gli interventi ipotizzati' ed è auspicabile che 'in sede di preparazione delle gare si definiscano le condizioni strutturali per la sostenibilità del servizio'. Insomma ad oggi i soldi non ci sono.Da notare (slide 5) che il personale incide per il 48% sui costi operativi di Seta, contro il 16% del carburante e il 36% dei servizi e canoni.Ma quali sono gli obiettivi del piano nel breve periodo? La slide 10 li sintetizza in breve: primo step per Modena il ripristino del 20% dei servizi urbani ridotti ed entro settembre 2025 ripristino sostanziale dei livelli storici. Stesso obiettivo per Reggio Emilia.Infine il capitolo investimenti. Dalla slide 9 emerge come gli investimento 2024-2026 ammontino a 76 milioni di euro di cui 20 a carico di Seta e 56 coperti da contributi nazionali che però generano indebitamento di medio periodo per Seta. L'obiettivo è il rinnovo di circa 210 mezzi.