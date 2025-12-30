Tutina e bavaglino neroverde per tutti i nuovi nati sassolesi

Un bavaglino e una tutina con il logo del Sassuolo Calcio, e una brochure informativa predisposta dal Comune di Sassuolo con indicazioni sui servizi dedicati alle famiglie e tutte le informazioni collegate alla nascita di un figlio. Confezionato in una scatola personalizzata, si presenta così il baby box, presentato questa mattina in municipio a Sassuolo dal sindaco e dall'amministratore delegato del Sassuolo Calcio.



“Un gesto di accoglienza e di attenzione concreta verso le famiglie e le future generazioni – sottolinea il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – che rappresentano il germoglio del domani e il futuro collettivo della nostra comunità. Con questo progetto l’Amministrazione comunale intende testimoniare la propria vicinanza alla genitorialità e alle azioni di cura dei primi mesi di vita, offrendo un segno tangibile di benvenuto”.

“Con questo welcome kit vogliamo accogliere e dare il benvenuto al mondo alle nuove nate e ai nuovi nati – commenta l’Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio, Giovanni Carnevali –Attraverso il progetto Generazione S, ormai da diversi anni, cerchiamo di dialogare con i più giovani e di essere presenti nel loro percorso di crescita. Oggi, con questo kit, vogliamo esserlo fin dai primi istanti di vita di una bambina e di un bambino, con un gesto semplice, forse essenziale nel contenuto, ma per noi profondamente significativo. È un modo per ribadire che il Sassuolo Calcio non è solo una squadra, ma una comunità che cresce insieme al proprio territorio”.

Il Baby Kit sarà consegnato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sassuolo, che provvederà alla registrazione delle consegne alle famiglie beneficiarie.