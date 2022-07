Ubriaco prende a bastonate auto in sosta e aggredisce poliziotti, denunciato

La chiamata al numero unico di emergenza 112 è arrivata intorno alle ore 20 e segnalava la presenza di una persona a piedi in stato di ebbrezza che girovagava con un bastone in mano in via Viterbo, nei pressi della Polisportiva, colpendo con forti colpi diverse auto in sosta.Gli agenti della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio, pochi minuto dopo erano sul posto. individuando l'uomo che brandendo un bastone, stava danneggiando dei mezzi parcheggiati.L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, è stato bloccato prima che la situazione degenerasse. Dopo essersi liberato del bastone, ha continuato nella sua condotta aggressiva e molesta nei confronti degli operatori che hanno proceduto al suo immediato accompagnamento in Questura.La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di una pietra nascosta nei pantaloni, sequestrata unitamente al bastone.Il 45enne è stato anche sanzionato in via amministrativa per ubriachezza molesta.