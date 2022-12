Udicon Emilia Romagna, 1800 partecipanti al Congresso: Paldino confermato presidente

Oltre 1800 partecipanti per una due giorni di impegno, approfondimenti e il rinnovo di una promessa: rimanere sempre accanto ai consumatori e alle loro esigenze. Si è chiuso registrando una grande successo, anche di pubblico, i l IV° Congresso regionale di Udicon Emilia-Romagna tenutosi al Forum Monzani di Modena, un’occasione per l’associazione che tutela i consumatori, di incontrare i cittadini e i propri associati e rinnovare anche i propri organi statutari. L’appuntamento, e le relative votazioni degli 80 delegati provenienti da tutte le sedi dell’associazione in rappresentanza di oltre 25mila iscritti, hanno riconfermato Vincenzo Paldino come presidente regionale di Udicon. Accanto a lui, nel Consiglio direttivo, sono stati nominati (oltre a Vincenzo Paldino): Debora Ferrari, Mina Marotta, Amedeo Porta, Eugenio Paldino Aurela Cenaj, Annamaria Marrapodi. Al centro dell’appuntamento temi caldi come cyber bullismo, uso corretto dei social e infiltrazioni mafiose.In particolare, la prima mattina del Congresso, venerdì 16 dicembre, ha richiamato al Forum oltre 850 studenti, che hanno ascoltato esperti e psicologi sui rischi nascosti nella rete e i modi per affrontarli ed evitarli. Nel pomeriggio, l’appuntamento ha affrontato un tema che, da sempre, è di forte attualità come le infiltrazioni mafiose. Sono intervenuti, anche per i saluti istituzionali, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e, al tavolo, l’assessore Andrea Bosi.Durante la prima giornata del Congresso è stata presentata anche l’Indagine sulla Qualità della Vita in Emilia-Romagna realizzata da Udicon: 10mila i questionari compilati dai cittadini in tutta la regione che hanno decretato giudizi positivi su Pubblica Amministrazione, raccolta dei rifiuti e trasporto urbano, meno invece su percezione della legalità, sicurezza stradale e tempi di attesa nella Sanità.

Protagoniste del sabato sono state le band emergenti con la vittoria del gruppo ‘Sharasad’ che si è portato a casa un premio di 1000 euro da investire nel loro progetto musicale. Grande successo, infine, per le due big femminili della musica, Irene Grandi e Anna Tatangelo, che venerdì e sabato sera hanno intrattenuto il pubblico del Monzani coi loro concerti.



'Sono stati due giorni ricchi di emozioni e ringrazio tutti i delegati per avere riposto nuovamente in me la loro fiducia – dichiara Vincenzo Paldino, presidente di Udicon Emilia-Romagna -. E’ stato bellissimo vedere il Forum Monzani riempirsi di oltre 850 studenti e accogliere i tanti relatori e le autorità che hanno voluto sostenere e partecipare ai nostri approfondimenti su cyber bullismo e infiltrazioni mafiose. Dal Congresso abbiamo voluto lanciare anche un messaggio preciso sulla Qualità della Vita in Regione: i cittadini chiedono più sicurezza, lo snellimento dei tempi della sanità e strade più a misura di pedone. Come Udicon faremo la nostra parte per sostenere le amministrazioni in queste azioni e saremo sempre al fianco dei consumatori per tutti i loro bisogni. Sono tantissime le persone che devo ringraziare per la riuscita di questo Congresso, a partire dalla mia famiglia, e lo farò una a una nelle prossime ore'.