E' un uomo 78 anni di Carpi, il pilota di un aereo ultraleggero caduto in un campo vicino all'autostrada A12 a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. A quanto si è appreso sembra che volesse atterrare al vicino aeroporto di Cinquale, in provincia di Massa Carrara, quando avrebbe urtato in un cavo elettrico perdendo il controllo e cadendo nel terreno vicino all'autostrada. Sul posto il personale della società Autostradale insieme ai soccorsi sanitari, alla Polizia di Forte dei Marmi e ai Vigili del Fuoco.
Il pilota è uscito autonomamente dall'aereo e successivamente è stato preso in carico dai sanitari. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il velivolo e l'area circostante, a causa di una perdita di carburante. Sul posto anche i tecnici di Terna.
Ultraleggero precipita in Versilia, il pilota carpigiano 78enne si salva
