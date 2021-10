Un poliziotto di 100 anni, buon compleanno Pietro

Compleanno speciale ed inatteso quello per l'Appuntato della Polizia di Stato Pietro Vaccaro. Da un lato la particolarità legata all'età e dall'altro i festeggiamenti a sorpresa organizzati dagli agenti con la complicità dei familiari e la collaborazione dell'Anps, in questura.Indescrivibile la gioia di Pietro. Di origine agrigentina, dopo aver vissuto sulla pelle gli orrori della seconda guerra mondiale, nel 1950 Pietro entra nel Corpo delle Guardie di P.S. e, dopo un breve periodo alla #polfer di #reggiocalabria, viene trasferito a #modena dove per ben 28 anni presta onorato servizio presso la #questura.Si è congedato nel 1979, e il suo cuore è sempre rimasto legato alla poliziadistato

