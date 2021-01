'Vaccini ai parenti, fatto sconcertante: punire i responsabili'

'Esprimiamo sconcerto e indignazione per la situazione creatasi durante le vaccinazioni all’ospedale di Baggiovara pochi giorni fa. Riteniamo molto grave e assolutamente inaccettabile un comportamento simile da parte delle persone addette alla vaccinazione'. Così in una nota il presidente Regionale di Udicon Emilia Romagna, Vincenzo Paldino sul caso sollevato domenica da La Pressa e poi esploso nella giornata di ieri.

'Con tutti i protocolli, sanitari e non, ai quali i cittadini devono sottostare ogni giorno è irresponsabile e da incoscienti utilizzare dosi aggiuntive di vaccino in maniera personale per amici e parenti, senza curarsi minimamente del fatto che per questo vaccino moltissime persone, ben più a rischio di salute, stanno ancora aspettando la chiamata. Un fatto che lascia basiti, sia per la gravità, sia per la noncuranza con la quale i colpevoli ne hanno approfittato a scapito della comunità. Un fatto che fa già discutere e che rischia di ledere la fiducia dei cittadini nell’azienda sanitaria, che aveva, finora, nonostante ritardi e qualche criticità già sottolineate in precedenza, risposto in maniera adeguata alle difficoltà poste dalla pandemia. Speriamo che questo rimanga un caso isolato e che le vaccinazioni proseguano come previsto dai protocolli - continua Paldino -. I responsabili dovranno essere puniti e in maniera esemplare, ben vengano le scuse dell’Ausl (qui l'intervento di Silvana Borsari), ma occorre fare meglio e, d’ora in poi, in maniera trasparente. Per il bene di tutti i cittadini e del nostro sistema sanitario regionale'.