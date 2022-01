Vaccino, a Modena al via terza dose per i ragazzi di 12-15 anni

Saranno inviati a partire da domani, sabato 8 gennaio, i primi SMS con l’appuntamento per la dose booster dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni che hanno completato il ciclo vaccinale ‘primario’ (senza richiamo) da 120 giorni, che non dovranno dunque prenotare. Nel dettaglio si tratta di oltre 15.200 persone in provincia di Modena che i cui 4 mesi scadono tra oggi e 31 gennaio, con i primi appuntamenti fissati da lunedì 10 gennaio. A Modena, secondo i dati Ausl, si è vaccinato il 75% dei ragazzi dai 12 ai 14 anni e l'85% dei ragazzi dai 15 ai 17 anni.

