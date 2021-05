Vaccino a Modena il 3% dei sanitari è scoperto. Ausl: azioni immediate

I medici e gli infermieri non vaccinati contro il Covid a Modena e provincia sono ancora il 3%,'Anche se non sono tantissime, devo dire, mi auguro che in 10 giorni, al massimo in due settimane, questa partita possa considerarsi chiusa'. Confida cosi' oggi il direttore generale dell'Ausl di Modena, Antonio Brambilla, parlandone nel corso dell'aggiornamento sull'emergenza. Spiega il direttore generale: '. La Regione ci ha inviato gli elenchi dei sanitari non vaccinati, non solo nostri ma anche dell'azienda ospedaliera cosi' come di Sassuolo e dei privati accreditati, oltre ai colleghi in libera professione. È un lavoro importante e complesso'.Si procede cosi': 'Entro domani invieremo a queste persone, di cui abbiamo solo il codice fiscale, una richiesta di produzione di documenti che provino che sono gia' vaccinati, o che sono gia' prenotati, o che hanno motivazioni o ragioni cliniche per cui non possono vaccinarsi.diversamente- avvisa Brambilla-verra' informato il datore di lavoro, quindi noi o le strutture private, cosi' come l'Ordine professionale, indicando le conseguenze di legge previste: con la Regione concordiamo come procedere, ma la norma prevede- ricorda il dg dell'azienda sanitaria-