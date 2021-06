Vaccino Modena, in campo anche l'Arma. L'Ausl: 'Ma niente multe'

C'è anche un accordo con i Carabinieri, in provincia di Modena, per dare una spinta alla vaccinazioneanti-Covid intercettando gli anziani nelle aree meno raggiungibili del territorio. Lo spiega oggi il direttoregenerale dell'Ausl, Antonio Brambilla, che tiene a precisare: 'C'è un accordo con l'Arma dei Carabinieri per recuperare sugli anziani, nelle zone disperse della provincia, consegnando loro un invito alla vaccinazione. Naturalmente, non è che arriva la multa perché non ti sei vaccinato, è solo un invito...', sorride Brambilla.