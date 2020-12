Varchi anti-Covid in via Emilia: Modena cerca il compromesso

Persone tutte con la mascherina e ingressi contingentati nei negozi. Parallelamente i tre varchi anti-Covid corso Duomo, in corso Canalgrande e all'ingresso di piazza Grande hanno scoraggiato, almeno visivamente, l'afflusso di molte persone. E' questo il primo fine settimana natalizio con le misure anti-Covid varate dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.

Già da questo week end e durante tutte le festività natalizie infatti possono essere limitati gli ingressi pedonali in via Emilia centro, nel tratto tra corso Duomo e corso Canalgrande, nella fascia oraria compresa dalle 15 alle 20. Gli agenti possono intervenire, inoltre, per interrompere condotte che possono pregiudicare il rispetto delle norme per il contenimento della pandemia e per disperdere o prevenire assembramenti utilizzeranno anche gli altoparlanti.





I provvedimenti sono validi nelle giornate del 19 e 20 dicembre, dal 24 al 27 dicembre, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 5 e 6 gennaio 2021 come stabilisce appunto l'ordinanza firmata dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli.